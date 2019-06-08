Спикер Зеленского возмутила украинцевский обвинением ВСУ

Мендель сказала, что военные поддаются на провокации. Фото: "Обозреватель"

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель выдвинула обвинения против украинских военных.

Она заявила, что в ВСУ поддаются на провокации, стреляя по террористам в жилых домах, школах или больницах на Донбассе. Сказала об этом при включении в прямой эфир политического ток-шоу "Право на власть" на 1+1.

"Очень часто наши военные попадают на провокации. Когда стреляют из жилого дома, школы, садика, любого места, где находятся гражданские люди. И после этого начинается обстрел этого дома. Таким образом гибнут наши люди, украинцы. Собственно, речь шла о том, чтобы не поддаваться на провокации", - сказала она.

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"Никогда на моей памяти не стреляли по больницах, школах и тем более детских садах. Никогда. Даже если оттуда работали боевики. Скрипели зубами, но никогда этого не делали", - ответил ей волонтер Роман Доник.

Президент Владимир Зеленский назначит на должность спикера 32-летнюю журналистку Юлию Мендель. Конкурс на должность объявили 30 апреля. Было более 3 тыс. претендентов. Среди кандидатов журналисты, пиар-менеджеры, телеведущие, блогеры, студенты, актеры.