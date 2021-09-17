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пятница, 17 сентября 2021 12:03

"Терла чужую кровь в подвале и представляла человека, которого убили" - как российские наемники обходятся с пленными

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&quot;Терла чужую кровь в подвале и представляла человека, которого убили&quot; - как российские наемники обходятся с пленными
Боевики часто обманывали пленных. Фото предоставила Марина Чуйкова

Марина Чуйкова из Горловки на Донбассе работала медсестрой в местной больнице в оккупации.

В марте 2018 года оказалась в заключении боевиков.

Провела там 650 дней. 29 декабря 2019-го ее освободили в рамках масштабного обмена.

Gazeta.ua она рассказала, что передила в подвалах оккупантов.

"Куда-то вели в мешке и наручниках. Понимала, что будут бить и убивать. Шли коридорами, меня заставляли что-то писать, подписывать, признаваться в том, чего не делала. Спустились на лифте. Подвал, несколько этапов дверей и меня бросили в малую комнату, сняли мешок. Вижу - решетка, окна нет, стены побиты, повреждена побелка. Валялись куски молитвы, слова поддержки следующему пленнику. Стояли две банки на пять-шесть литров, наполненные мочей с кровью. Запах был страшный. Воняло адреналином. Он выделялся у каждого, кто был в этом подвале. И у меня тоже. Его невозможно забыть. Те банки не забирали, они все больше воняли".

Когда забегали боевики, надо было надеть мешок на голову, стать лицом к стене, раздвинуть ноги. В этот момент надевали наручники, говорит женщина.

"В них в туалет и вели, чтобы невозможно было сходить. Очень давило на психику, когда уводили кого-то и били, а мы все слышали. Воды не давали, попить можно было только в туалете. А еду приносили. Водили в туалет утром и вечером. Как было плохое настроение, то могли и не повести. Я в туалете нашла одноразовый стаканчик и ходила в него так, чтобы камера не видела".

Боевики часто обманывали пленных.

"Как-то привели к крану и позволили мыться сколько хочу. Сделала это впервые за месяц, все постирала. Вернулись в подвал, а они говорят, что мужчины в туалет не пойдут, потому что я долго мылась. Но однажды начальник позволил вынести банки с мочой, если я сама их помою и лестницу тоже. Терла чужую кровь с грязью в подвале и представляла человека, которого убили. Осознавала, что завтра кто-то будет вытирать мою".

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Марину Чуйкову впоследствии помиловали и из подвала перевели в обычную тюрьму в Донецке.

Полное интервью с бывшей пленной читайте в журнале "Країна" за 16 сентября.

50-летняя Марина Чуйкова из Горловки на Донбассе прожила в оккупированном городе четыре года. Женщине некуда было ехать, смогла лишь отправить сыновей в Одессу. Все время работала медсестрой в реанимации местной больницы. В интернете местные создали группу, где писали об обстреле и количестве раненых. Люди умирали, потому что от ран невозможно было погасить воспаление, аптеки закрыты, антибиотиков нет.

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