 
Ексклюзивы
1/5
"Созванивались и извинялись за все, потому что вдруг умрем" - какая жизнь в оккупированном Донбассе
"Созванивались и извинялись за все, потому что вдруг умрем" - какая жизнь в оккупированном Донбассе
Просмотров: 108
Зеленский должен был свидетельствовать в "вагнергейте"
Зеленский должен был свидетельствовать в "вагнергейте"
1 Просмотров: 216
Уровень зарплат превысил довоенный: эксперт назвал причину
Уровень зарплат превысил довоенный: эксперт назвал причину
Просмотров: 234
Марш-бросок и рукопашный бой - нацгвардейцы соревновались за право носить берет с отличием
Марш-бросок и рукопашный бой - нацгвардейцы соревновались за право носить берет с отличием
Просмотров: 738
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 522
Количество вакансий в Украине удвоилось. Какая причина
Количество вакансий в Украине удвоилось. Какая причина
Просмотров: 711
"Запомнились драки, а не качество законов": нардеп раскритиковал "слуг" в Раде
"Запомнились драки, а не качество законов": нардеп раскритиковал "слуг" в Раде
Просмотров: 171
Разумков или Шмыгаль - политолог объяснил, кому не надо бояться отставки
Разумков или Шмыгаль - политолог объяснил, кому не надо бояться отставки
Просмотров: 450
 Россия подбирается к Украине с севера: что о нас пишет мировая пресса
 Россия подбирается к Украине с севера: что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 2178
"Раньше пил воду из реки. Теперь купаться сюда не полезу". Последний пойменный лес Киева хотят застроить
"Раньше пил воду из реки. Теперь купаться сюда не полезу". Последний пойменный лес Киева хотят застроить
Просмотров: 585
Фото
Все фото
3
5
13
5
5
Жена погибшего разведчика стала офицером ВСУ
Жена погибшего разведчика стала офицером ВСУ
Боевики изрешетили пулями грузовик наблюдателей ОЦКК
Боевики изрешетили пулями грузовик наблюдателей ОЦКК
Определили лучший танковый взвод: невероятные фото
Определили лучший танковый взвод: невероятные фото
На Донбассе боевики сбросили напечатанные на 3D-принтере бомбы: фото
На Донбассе боевики сбросили напечатанные на 3D-принтере бомбы: фото
В Хмельницком отдали последний долг Герою Украины Петраковскому
В Хмельницком отдали последний долг Герою Украины Петраковскому
Видео
Все видео
На линии разграничения задержали боевика ДНР
На линии разграничения задержали боевика ДНР
Аваков назвал Арестовича мерзавцем за заявления об АТО
Аваков назвал Арестовича мерзавцем за заявления об АТО
В Донецке произошел взрыв на нефтебазе
В Донецке произошел взрыв на нефтебазе
Сутки на Донбассе: есть погибший и раненые
Сутки на Донбассе: есть погибший и раненые
Выборы в Госдуму РФ: жителям ОРДЛО массово выдают российские паспорта
Выборы в Госдуму РФ: жителям ОРДЛО массово выдают российские паспорта
Интервью
1/5
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 522
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
Просмотров: 864
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
1 Просмотров: 612
Вывел "Шахтер" в Лиге чемпионов и забил победный гол за сборную: что нужно знать о главном таланте "Шахтера"
Вывел "Шахтер" в Лиге чемпионов и забил победный гол за сборную: что нужно знать о главном таланте "Шахтера"
Просмотров: 684
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
11 Просмотров: 2439
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
15 сентября 2021
Просмотров: 333
13 символів
– Усе, що ніколи не дозволила б собі в реальному житті, висловлюю у віртуальному. Може, колись напишу книжку типу "Чого хочуть чоловіки", ...
четверг, 16 сентября 2021 10:51

"Созванивались и извинялись за все, потому что вдруг умрем" - какая жизнь в оккупированном Донбассе

  Комментировать
&quot;Созванивались и извинялись за все, потому что вдруг умрем&quot; - какая жизнь в оккупированном Донбассе
Марину Чуйкову боевики арестовали в марте 2018 на блокпосту "Майорск". Фото предоставлено Марина Чуйкова.

50 летняя Марина Чуйкова из Горловки на Донбассе прожила в оккупированном городе четыре года.

Женщине некуда было ехать, смогла лишь отправить сыновей в Одессу. Все время работала медсестрой в реанимации местной больницы.

Gazeta.ua она рассказала о жизни в городе и том, как боевики ее арестовали.

"Более или менее я была спокойна, потому что дети уехали. У меня же денег не было, чтобы куда-то забраться. Мне названивали отовсюду родственники тех, кто остался в городе. Просили пойти посмотреть на дачу или еще кого-то из близких. На работу я надевала только брюки и кроссовки. Первое, чтобы не приставали, а второе, чтобы бежать было удобно в случае чего. Не красилась, была серой мышью, даже кольцо надела. Не было никакой связи, кроме стационарного телефона. Созванивались с подружкой и она предупреждала, что движется обстрел. Просила прощения за все, потому что вдруг умрет. Я в ответ тоже ", - говорит женщина.

Марину Чуйкову боевики арестовали в марте 2018 года на блокпосту "Майорск", когда ехала на подконтрольную Украины территорию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жена погибшего разведчика стала офицером ВСУ

"Кричали, что я" изменник Родины ", представляли людям на блокпосту как" шпиона ". В чем виновата никто не говорил. Забрали все документы, сумку, ключи от квартиры. Надели мешок на голову, наручники, увезли, а куда - я не знала. Потом уже узнала, что это было "МГБ" в Донецке ".

Полное интервью с Мариной Чуйковой читайте в журнале "Країна" за 16 сентября.

Украина на переговорах в Трехсторонне контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе призвала Россию ускорить подготовку к одновременному взаимному освобождению удерживаемых. Также украинская сторона призвала разблокировать работу КПВВ со стороны временно оккупированных территорий. Это позволило бы решить вопросы социально-экономической поддержки украинцев, которые там живут.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Созванивались и извинялись за все, потому что вдруг умрем" - какая жизнь в оккупированном Донбассе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
сентября

21 год назад исчез Георгий Гонгадзе

Дэвид Копперфилд ради фокусов бросил учебу

Террористы взорвали машину возле многоэтажки

Начали "умиротворения" Украинская Галичины

Христианские радикалы убили до 3,5 тыс. палестинских беженцев

Самое читаемое
Маникюр на короткие ногти: показали интересные идеи
Маникюр на короткие ногти: показали интересные идеи
5
 Просмотров: 8496
Умерла участница кулинарного шоу &quot;Мастер Шеф&quot;
Умерла участница кулинарного шоу "Мастер Шеф"
6
 Просмотров: 4581
Все песни посвящает любимой: пять идеальных пар украинского шоубиза
Все песни посвящает любимой: пять идеальных пар украинского шоубиза
5
 Просмотров: 4194
Вдохнул и упал: 15-летний умер во время съемки видео TikTok
Вдохнул и упал: 15-летний умер во время съемки видео TikTok 1 Просмотров: 4167
Путин еще не понимает, что он проиграл войну против Украины - экс-посол США
Путин еще не понимает, что он проиграл войну против Украины - экс-посол США Просмотров: 3465
Донбасс
Россия может создать еще шесть "народных республик" в Украине - Тука
Россия может создать еще шесть "народных республик" в Украине - Тука Просмотров: 684
Оккупанты накрыли позиции ВСУ с гранатометов. Украинцы ответили
Оккупанты накрыли позиции ВСУ с гранатометов. Украинцы ответили Просмотров: 162
Заседание ТКГ: о чем говорили
Заседание ТКГ: о чем говорили Просмотров: 81
Путин еще не понимает, что он проиграл войну против Украины - экс-посол США
Путин еще не понимает, что он проиграл войну против Украины - экс-посол США Просмотров: 3465
На линии разграничения задержали боевика ДНР
На линии разграничения задержали боевика ДНР
 Просмотров: 342
Больше всего комментируют
9
Аваков назвал Арестовича мерзавцем за заявления об АТО
4
"Я воспитан на русском" - в Хмельницком патрульный вляпался в скандал
3
Ермак официально зарабатывает в стране как премьер
3
Ермак звонил Козаку касательно "вагнеровцев" - Лерос
2
Черновола убили четырьмя ударами кастета - экс-заместитель генпрокурора
Голосов: 11598
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть