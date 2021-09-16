"Созванивались и извинялись за все, потому что вдруг умрем" - какая жизнь в оккупированном Донбассе

Марину Чуйкову боевики арестовали в марте 2018 на блокпосту "Майорск". Фото предоставлено Марина Чуйкова.

50 летняя Марина Чуйкова из Горловки на Донбассе прожила в оккупированном городе четыре года.

Женщине некуда было ехать, смогла лишь отправить сыновей в Одессу. Все время работала медсестрой в реанимации местной больницы.

Gazeta.ua она рассказала о жизни в городе и том, как боевики ее арестовали.

"Более или менее я была спокойна, потому что дети уехали. У меня же денег не было, чтобы куда-то забраться. Мне названивали отовсюду родственники тех, кто остался в городе. Просили пойти посмотреть на дачу или еще кого-то из близких. На работу я надевала только брюки и кроссовки. Первое, чтобы не приставали, а второе, чтобы бежать было удобно в случае чего. Не красилась, была серой мышью, даже кольцо надела. Не было никакой связи, кроме стационарного телефона. Созванивались с подружкой и она предупреждала, что движется обстрел. Просила прощения за все, потому что вдруг умрет. Я в ответ тоже ", - говорит женщина.

Марину Чуйкову боевики арестовали в марте 2018 года на блокпосту "Майорск", когда ехала на подконтрольную Украины территорию.

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"Кричали, что я" изменник Родины ", представляли людям на блокпосту как" шпиона ". В чем виновата никто не говорил. Забрали все документы, сумку, ключи от квартиры. Надели мешок на голову, наручники, увезли, а куда - я не знала. Потом уже узнала, что это было "МГБ" в Донецке ".

Полное интервью с Мариной Чуйковой читайте в журнале "Країна" за 16 сентября.

Украина на переговорах в Трехсторонне контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе призвала Россию ускорить подготовку к одновременному взаимному освобождению удерживаемых. Также украинская сторона призвала разблокировать работу КПВВ со стороны временно оккупированных территорий. Это позволило бы решить вопросы социально-экономической поддержки украинцев, которые там живут.