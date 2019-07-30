Те, которые служат в самом аду - рассказали о военнослужащих ССО

Бойцы ССО активно действуют на захват земли Донбасса. Фото: Униан

На неподконтрольном украинскому правительству Донбассе действуют Силы специальных операций ВСУ.

"Воины тактических групп проходят курсы подготовки, после которых могут действовать в тылу врага автономно. Даже один солдат должен суметь организовать группу сопротивления для помощи в выполнении поставленной перед подразделением задачи. Мы не делаем секрета из того, что наши специалисты активно действуют на оккупированных территориях" , - говорит командующий ССО Ирор Лунев, сообщает Армияinform.

Он не стал рассказывать о подробностях подготовки и работы, поскольку это является государственной тайной.

Он говорит, что РФ использует Донбасс и его жителей как полигон и тренажер для ведения гибридных войн.

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"То есть, мы с первых дней попали под каток всей ресурсной мощности РФ, столкнулись не только с военно-политическими, но и с информационными, техническими и социальными вызовами. Мы находим эти вызовы эффективные ответы - начиная с методик индивидуальной подготовки бойцов, заканчивая организацией работы штабов, подразделений тактических и информационно-психологических операций. А примеру наших уже наработанных различий может быть хотя бы значительное расширение курсов подготовки специалистов тактических групп по пяти основным специальное стями. Например, командир тактической группы должен уметь не только провести специальную разведку, но и эффективно сработать вместо любого подчиненного. А инженер должен, зайдя с пустыми руками на обычную кухню, выйти оттуда с готовым взрывным устройством или средством связи, собрал там с подсобного материала ", - сказал он.

В Объединенных силах состоялась тренировка органов военного управления и подразделений боевых бригад. В рамках учений военные осуществили многокилометровые марши и переместились из пунктов постоянной дислокации в запасной район, пишут в ООС.