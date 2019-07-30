Побеждать, так со вкусом: показали мощь ВСУ

В Объединенных силах состоялась тренировка органов военного управления и подразделений боевых бригад.
В рамках учений военные осуществили многокилометровые марши и переместились из пунктов постоянной дислокации в запасной район, пишут в ООС.
"Марш совершили, в определенные сроки развернули управление, обеспечили связью, радиосвязью", - говорит военнослужащий Сергей Полищук.
Командование принимало быстрые решения в условиях ситуации, которая быстро меняется.
По сценарию учения, танковые подразделения Вооруженных сил подняли посреди глубокой ночи по тревоге.
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В тумане и полной темноте танкисты двинулись по незнакомому маршруту к пункту назначения.
Замаскировали Т-64 и уничтожили условного противника. Следующей задачей было пересечение реки, с ним на оценку "отлично" справились инженеры - установили понтонную переправу.
Генеральный директор харьковского завода им. Малышева Александр Хлань утверждает, что украинские танки "Оплот" имеют ряд преимуществ перед российскими танками и интересуют другие страны. Недавно состоялись масштабные учения в Таиланде, в которых принимали участие наши танки.
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