Побеждать, так со вкусом: показали мощь ВСУ

На Донбассе прошли учения органов управления ООС. Фото: Униан

В Объединенных силах состоялась тренировка органов военного управления и подразделений боевых бригад.

В рамках учений военные осуществили многокилометровые марши и переместились из пунктов постоянной дислокации в запасной район, пишут в ООС.

"Марш совершили, в определенные сроки развернули управление, обеспечили связью, радиосвязью", - говорит военнослужащий Сергей Полищук.

Командование принимало быстрые решения в условиях ситуации, которая быстро меняется.

По сценарию учения, танковые подразделения Вооруженных сил подняли посреди глубокой ночи по тревоге.

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В тумане и полной темноте танкисты двинулись по незнакомому маршруту к пункту назначения.

Замаскировали Т-64 и уничтожили условного противника. Следующей задачей было пересечение реки, с ним на оценку "отлично" справились инженеры - установили понтонную переправу.

Генеральный директор харьковского завода им. Малышева Александр Хлань утверждает, что украинские танки "Оплот" имеют ряд преимуществ перед российскими танками и интересуют другие страны. Недавно состоялись масштабные учения в Таиланде, в которых принимали участие наши танки.