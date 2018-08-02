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четверг, 02 августа 2018 11:00

"Сжигает сетчатку глаза": рассказали о новой угрозе для украинских бойцов

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&quot;Сжигает сетчатку глаза&quot;: рассказали о новой угрозе для украинских бойцов
Снайперский прицел марки "Bushnell" оказался чувствительным к новому лазерному оружию боевиков. Фото: facebook.com/backandalive

На Донбассе боевики начали применять новые методы обезвреживания украинских снайперов. Пользуются системой, которая ищет снайперские прицелы. После их обнаружения оружие включает лазер.

Так повредили уже несколько прицелов марки "Bushnell Elite Tactical" и глаз одного военнослужащего, сообщили в Facebook организаторы движения "Вернись живым".

Новое оружие боевики применили в Луганской области. Предполагают, что это был индикатор "Луч 1-М".

"Система работает на двух уровнях. На первом специальный поисковик ищет оптические приборы в радиусе 2 км. Он определяет и "качество" оптики - в отличие от снайперского прицела, обычный бинокль "поисковику" будет не интересен. Далее в работу включается лазер, который также в радиусе до 2 км сжигает сетчатку глаза, а также вредит линзе прибора", - рассказали в благотворительной организации.

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Последний случай применения противснайперской системы не причинил вреда украинскому бойцу.

"В момент, когда российский прибор бил по Bushnell, наш снайпер не смотрел в прицел. Это спасло его. Когда аналогичная ситуация случилась в прошлый раз, военный смог восстановить зрение только на 30%", - добавили активисты.

Итальянские правоохранители разоблачили организацию, где вербовали наемников для участия в конфликте на Донбассе на стороне пророссийских терористив. Арестовали 6 человек, среди которых 3 иностранца, в том числе гражданин Молдовы.

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