Швейцария предоставила 420 тонн помощи оккупированному Донбассу

Швейцария отправила на оккупированный Донбасс 420 тонн гуманитарной помощи.
Через контрольный пункт въезда-выезда прошла 21 грузовик, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
На грузовиках повезли химические реагенты для очистки воды.
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Благодаря им на люди, живущие на оккупированных смогут получать чистую питьевую воду.
Горы строительного мусора едва ли не под каждым домом, пробитые крыши и обваленные стены. Так сейчас выглядит улица Стратонавтов во временно оккупированном Донецке. Она ведет к Донецкому аэропорту. Видео из города изложил в Twitter блогер Necro Mancer.
"Когда-то здесь ездил троллейбус", - пишут пользователи.
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