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воскресенье, 26 июля 2020 09:30

Сутки в зоне ООС прошла без потерь

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Сутки в зоне ООС прошла без потерь
Оккупанты 15 раз нарушили режим прекращения огня. ФОТО штаб ООС

В течение 25 июля вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется.

За прошедшие сутки на участках ответственности подавляющего большинства подразделений ВСУ обстрелы противника не зафиксировано. Об этом сообщили в пресс центре штаба ООС.

"За исключением 15 фактов нарушения режима прекращения огня в районе населенных пунктов Крымское, Причепиловка, Попасная, Троицкое, Новозвановка, Новоалександровка, Орехово, Авдеевка, Невельске, Лебединский, Опытное и Водяное", - говорится в утренней сводке.

В большинстве случаев обстрелы осуществлялись из стрелкового оружия, гранатометов и минометов калибра 82 мм. Иногда оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм.

Потерь в результате вражеских обстрелов в течение суток не было.

"Выполняя Минские договоренности и с учетом того, что противник вел беспокоящие огонь, подразделения Вооруженных сил Украины огонь в ответ не открывали", - говорится в сообщении.

Подразделения из состава Объединенных сил начали подготовку к полному и всеобъемлющему режима прекращения огня в соответствии с решением Трехсторонней контактной группы от 22 июля, которое вступает в силу с 00:00 часов 27 июля 2020.

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"Меры полного и всеобъемлющего прекращения огня не лишают военнослужащих при нарушении договоренностей противником действовать в соответствии с нормами Международного права и национального законодательства Украины. В случае наступательных действий вооруженных формирований РФ, проведение противником диверсионно-разведывательных операций и создание угрозы жизни и здоровью военнослужащих, гражданского населения, повреждение или уничтожение инфраструктуры", - отметили в пресс-центре.

Вооруженные Силы Украины готовы дать должный отпор противнику в случае нарушения договоренностей, для чего в командовании объединенных сил созданы соответствующие дополнительные резервы.

Кроме военнослужащие выполняют и другие задачи обороны и правоохранительные органы.

Силами Национальной полиции из состава Объединенных сил выявлено 52 административных правонарушения. В течение суток подразделениями полиции сводных отрядов проверено 5292 транспортных средства и 4648 человек. Также были задержаны 7 человек, которых подозревают в причастности к вооруженным формирований Российской Федерации.

Подразделения из состава Объединенных сил начали подготовку к полному и всеобъемлющему прекращения огня на линии разграничения, которое вступает в силу с 27 июля.

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Дата
26
июля

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