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суббота, 26 декабря 2020 08:57

Сутки в ООС: наемники обстреляли частные дома

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Сутки в ООС: наемники обстреляли частные дома
Военные сообщили о ситуации в зоне ООС. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 25 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

Об этом идется в утреннем возведении Командование Объединенных сил по состоянию на 7 часов 26 декабря.

Все нарушения зафиксировали в районе села Водяного Донецкой области. Враг открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме обстрела украинских позиций, вооруженные формирования Российской Федерации вновь обстреляли частные дома с миномета калибра 120 мм. Одна из мин попала во двор местного жителя. К счастью, обишлося без жертв.

"По многочисленным обстрелы российско-оккупационных войск украинские военнослужащие оказали противнику адекватный ответ. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", - сообщила пресс-секретарь Командования ОС Ярослава Зорина.

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С начала текущих суток, 26 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина. Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируется украинскими военными.

За прошедшие сутки, 25 декабря, представители Национальной полиции Украины из состава ОС зафиксировали 73 административных правонарушения. Подразделениями полиции сводных отрядов проверено 4650 транспортных средств и 4368 человек. В течение суток через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию Украины проследовало 886 человек, на подконтрольную Украины территорию прибыло 392 человека. Через КПВВ "Новотроицкое" - 140 и 55 человек соответственно.

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Дата
26
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