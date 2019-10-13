Сутки в ООС: боевики семь раз обстреляли украинцев

Оккупанты продолжают обстреливать Донбасс. Фото: Сегодня

На Донбассе боевики 7 раз обстреляли позиции украинских военных и применяли оружие запрещенных калибров.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" боевики 6 раз нарушили "режим тишины". Из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем они обстреляли позиции украинских военных вблизи Новолуганского; из автоматических станковых гранатометов - возле Светлодарска; из крупнокалиберных пулеметов - в районе Золотого; из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Южного, сообщает штаб ООС.

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В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" боевики обстреляли позиции украинских военных возле Песков, применяя крупнокалиберные пулеметы.

В результате вражеских обстрелов погибших и раненых среди украинских военных нет.

Вчера боевики 23 раза стреляли по позициям ООС. Двое бойцов получили ранения. Один получил легкую травму, другой - боевую.