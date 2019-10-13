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воскресенье, 13 октября 2019 09:23

Есть жертвы: военные рассказали о ситуации на Донбасс

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Есть жертвы: военные рассказали о ситуации на Донбасс
Сегодня боевики нарушили режима тишины 23 раза. Фото: 112.ua

Боевики 23 раза стреляли по позициям ООС.

Двое бойцов получили ранения. Один получил легкую травму. Другой - боевую, пишет ООС в Facebook.

Противник стрелял из минометов калибра 120 на 80 мм, с ПТРК, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Оно является запрещенным минскими соглашениями.

17 раз стреляли по группировкt "Восток", 6 раз - вблизи Водяного.

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По 2 раза обcтреляли около Новогнатовки и Тарамчука со станковых противотанковых гранатометов и противотанкового ракетного комплекса.

Вблизи Пищевика и Широкино стреляли из станковых автоматических гранатометов и стрелкового оружия. У Верхнеторецком - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Неподалеку Марьинки, Богдановка и Славного - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

На Донбассе от начала суток боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня.

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Дата
13
октября

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