Есть жертвы: военные рассказали о ситуации на Донбасс

Боевики 23 раза стреляли по позициям ООС.
Двое бойцов получили ранения. Один получил легкую травму. Другой - боевую, пишет ООС в Facebook.
Противник стрелял из минометов калибра 120 на 80 мм, с ПТРК, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Оно является запрещенным минскими соглашениями.
17 раз стреляли по группировкt "Восток", 6 раз - вблизи Водяного.
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По 2 раза обcтреляли около Новогнатовки и Тарамчука со станковых противотанковых гранатометов и противотанкового ракетного комплекса.
Вблизи Пищевика и Широкино стреляли из станковых автоматических гранатометов и стрелкового оружия. У Верхнеторецком - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Неподалеку Марьинки, Богдановка и Славного - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
На Донбассе от начала суток боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня.
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