Есть жертвы: военные рассказали о ситуации на Донбасс

Сегодня боевики нарушили режима тишины 23 раза. Фото: 112.ua

Боевики 23 раза стреляли по позициям ООС.

Двое бойцов получили ранения. Один получил легкую травму. Другой - боевую, пишет ООС в Facebook.

Противник стрелял из минометов калибра 120 на 80 мм, с ПТРК, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Оно является запрещенным минскими соглашениями.

17 раз стреляли по группировкt "Восток", 6 раз - вблизи Водяного.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сообщили последние новости Донбасса

По 2 раза обcтреляли около Новогнатовки и Тарамчука со станковых противотанковых гранатометов и противотанкового ракетного комплекса.

Вблизи Пищевика и Широкино стреляли из станковых автоматических гранатометов и стрелкового оружия. У Верхнеторецком - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Неподалеку Марьинки, Богдановка и Славного - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

На Донбассе от начала суток боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня.