Сутки на Донбассе: военные рассказали о самых горячих точках

Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 21 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь. Боевых потерь в результате вражеского огня нет, сообщили в штабе ООС.

Отмечается, что оккупанты били вблизи Красногоровки из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. У Гнутово с подствольных гранатометов и стрелкового оружия. В районе Луганского - дважды со станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У Песков российско-оккупационные войска дважды обстреляли наши позиции со станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Водяного, что на Приазовье, противник четыре раза вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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Вблизи Майорска российские оккупанты обстреливали из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. У Золотого-4 - из крупнокалиберных пулеметов. В районе Железного и Луганского враг дистанционно минировал позиции минами ПОМ-2.

По состоянию на 7:00 22 июня зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Оккупанты стреляли вблизи Золотого-4 и Авдеевки из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. А у Марьинки наши военные заметили вражеский беспилотник типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. И обезвредили его.

Оккупанты разместили на неподконтрольной территории в населенном пункте Бойковское Донецкой области пять танков Т-64 с нарушением линии отвода. Также вооруженные формирования Российской Федерации продолжают препятствовать работе наблюдателей на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.