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четверг, 11 октября 2018 08:20

Сутки на Донбассе: Украина понесла наибольшие потери за последние месяцы

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Сутки на Донбассе: Украина понесла наибольшие потери за последние месяцы
Половину обстрелов боевики осуществляют из запрещенного вооружения. Фото: Shutterstock

За сутки 10 октября на Донбассе погибли четверо украинских военных и трое получили ранения.

Об этом информирует пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли и трое получили ранения. Двое военнослужащих получили смертельные ранения в результате подрыва на минно-взрывном устройстве", - говорится в сообщении.

В общем враг 28 раз открывал огонь, 12 из них - из запрещенного вооружения. Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, зенитной установки ЗУ-23-2, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также прицельный огонь вел вражеский снайпер.

"По данным разведки, в течение суток 6 оккупантов уничтожено и 10 получили ранения", - добавили в штабе.

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Сутками ранее, 9 октября, боевики 14 раз открывали огонь из запрещенного вооружения. Обстреляли позиции Объединенных сил в районе Золотого противотанковыми управляемыми ракетами. По защитникам Крымского и Новозвановки применяли БМП-1. Под обстрелами погиб один украинский воин, двое получили ранения.

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