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пятница, 27 июля 2018 08:25

Сутки на Донбассе: Украина понесла безвозвратные потери

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Сутки на Донбассе: Украина понесла безвозвратные потери
За 4 года войны на Донбассе погибли около 3 тыс. военных. Фото из открытых источников

26 июля в зоне проведения боевых действий один украинский военный погиб, еще один получил ранения.

Об этом информирует пресс-центр штаба ООС.

"За прошедшие сутки в ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил ранения... По данным разведки, за прошедшие сутки двое оккупантов погибли, еще двое получили ранения", - информируют в штабе.

За сутки боевики 32 раза открывают огонь по позициям украинских войск. Тяжелое вооружение не применяли.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Гирського, Луганского, Новолуганского, Светлодарска, Южного, Новгородского, Песков, Водяного, Лебединского, Гнутово, Чермалыка и Широкино. Вместе с тем оккупанты вблизи Гнутово применяли противотанковые управляемые ракеты.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 5 раз открывали огонь по позициям украинских защитников у Горного, Майорска, Марьинки, и Широкино", - говорится в сообщении.

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23 июля украинские военные ликвидировали в зоне боевых действий 40-летнего боевика Александра Дегтева. Он был родом из Новомосковска. Во время боевых действий находился в Алчевске

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Дата
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