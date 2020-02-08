Сутки на Донбассе прошли без потерь

Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем. Фото: ООС

За прошедшие сутки боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник дважды обстрелял наши позиции. В частности, неподалеку Новомихайловки - из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Рядом с Васильевкой - из стрелкового оружия, передает штаб ООС.

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Четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Потерь и раненых среди военнослужащих Объединенных сил не было.

Утром 8 февраля российская оккупационные войска из артиллерийских систем калибра 122 мм выпустили 12 снарядов и 16 мин с 120-мм минометов по защитникам Орехового.

Четырем гражданам Украины сообщили о подозрении по фактам участия в незаконных вооруженных формированиях ДНР и жестокого обращения с военнопленными. Об этом сообщает пресс служба офиса генпрокурора.