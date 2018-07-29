Сутки на Донбассе: погибли двое бойцов

За минувшие сутки, противник 25 раз открывал огонь по позициям наших войск, в частности трижды с запрещенного минскими договоренностями вооружения, об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС в Facebook.
Вели прицельный огонь преимущественно из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитниках Крымского, Светлодарска, Авдеевки, Песков, Марьинки, Лебединского, Гнутово, Широкино, Павлополь и Водяного. Враг вблизи Крымского и Водяного примен 82-мм минометы.
Предпринял попытку захватить позиции одного из подразделений в районе населенного пункта Крымское силами диверсионно-разведывательной группы. Объединенные силы были вынуждены применить очередные огневые средства, понеся потери, противник отступил.
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За минувшие сутки в ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил погибли и двое получили ранения. Четырех оккупантов уничтожено, еще шестеро ранены.
В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 5 раз открывали огонь по позициям украинских защитников у Крымского, опытно и Павлополь.
23 июля украинские военные ликвидировали в зоне боевых действий 40-летнего боевика Александра Дегтева. Он был родом из Новомосковска. Во время боевых действий находился в Алчевске.
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