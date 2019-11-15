Сутки на Донбассе не обошлась без обстрелов: есть потери

15 раз за прошедшие сутки российские наемники нарушили режим прекращения огня.
Враг обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из оружия, которое запрещено Минскими договоренностям, сообщили в штабе ООС.
Оккупанты стреляли из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, а также из пушек БМП.
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8 обстрелов по различным видам вооружения осуществили войска Российской Федерации в районе оперативно-тактической группировки "Схід" возле Каменки, Песков, Новомихайловки, Широкино, Гнутово и Красногоровки.
7 раз враг стрелял в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ" возле Жолобка, Новолуганского, Луганского, Майорска, Новотошковского, Орехово.
Из-за обстрелов врага 14 ноября погиб один боец Объединенных сил.
С начала этого периода российские оккупационные войска один раз обстреливали наши позиции. Неподалеку Новолуганского враг вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Потерь нет.
13 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
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