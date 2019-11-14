Последние новости с передовой

Вооруженные формирования Российской Федерации не соблюдают режим тишины. Фото - ТСН

13 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщают в штабе ООС.

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Под обстрелы попали позиции наших военных вблизи 14 населенных пунктов. Горячее всего было поблизости Зайцевого и Хутора Свободного, их накрыли из запрещенных минометов.

Потерь среди личного состава нет.

С начала этих суток российские оккупационные войска один раз обстреливали наши позиции. Неподалеку Новотошковского враг вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Потерь нет.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине подтвердила, что на Донбассе завершен отвод сил и средств на участке разведения в районе Петровского.