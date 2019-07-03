Сутки на Донбассе: двое военных получили ранения

Террористы вели обстрелы с запрещенного оружия. Фото: "Погляд"

Боевики 10 раз обстреляли позиции украинцев на Донбассе.

Двое украинских военных получили ранения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Обстрелы велись с применением запрещенных минского соглашениями минометов калибра 82 мм и из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Трижды обстреляли район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Семь обстрелов зафиксировали в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Раненых военных из ООС эвакуировали из Днепра медицинским самолетом. Бойцов вывезли для дальнейшего лечения и реабилитации в другие города Украины, передает заместитель директора департамента социальной политики Днепровской городского совета Юлия Дмитрова.