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пятница, 12 октября 2018 22:15

Судью обвинили в финансировании боевиков

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Судью обвинили в финансировании боевиков
Фирмы судьи платили боевикам. Фото: "Викка"

СБУ разоблачила на финансировании террористических организации в ОРДЛО экс-заместителя председателя Высшего суда.

Находясь на должности, он якобы за взятку влиял на вынесение необходимых заказчикам судебных решений, сообщается на сайте ведомства.

"Для легализации полученных средств судья через доверенных и подставных лиц, в частности, скупал бизнес объекты и коммерческую недвижимость на временно оккупированных террористами территориях Донетчины", - говорят в СБУ.

Сотрудники СБУ задокументировали, как подконтрольные судье фирмы регулярные платили боевикам.

В одном из помещений, приобретенных судьей в Донецке, якобы было размещено подразделение фейкового центробанка ДНР.

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Во время обысков правоохранители изъяли документацию и носители информации, которые могут свидетельствовать о причастности злоумышленников к совершению коммерческих сделок на территории ОРДЛО и финансированию террористов. СБУ изъяла более $ 200 000, больше 11 000 евро и более 230 000 гривен.

Продолжается досудебное расследование по статье "финансирование терроризма". В Службе безопасности не уточняют, объявили ли судье подозрение.

По данным издания "Украинская правда", речь идет о судье Артуре Емельянове.

4 июня 2018 Высший совет правосудия временно отстранила Емельянова от правосудия. Его подозревают в коррупции и давлении на судей.

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали в Харькове предпринимателя, который финансировал боевиков ДНР.

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