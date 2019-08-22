Судья ДНР с поддельным паспортом хотела выехать из оккупированной зоны

Судья пыталась пересечь линию разграничения на Донбассе с поддельным паспортом.
Женщину задержали на пункте пропуска "Новотроицкое", передает УНН.
При пересечении она показала паспорт гражданки Украины с признаками подделки.
В его личных вещах правоохранители обнаружили действительный паспорт на другое имя. Тогда выяснилось, что женщина работает судьей в одном из райсудов Донецкой области.
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Задержанная отказалась от дачи объяснений.
Начато уголовное производство.
Во время профилактических и поисковых работ в городе Счастье Луганской области сотрудники Нацполиции из состава Объединенных сил задержали женщину, причастную к незаконным вооруженным формированиям.
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