Судья ДНР с поддельным паспортом хотела выехать из оккупированной зоны

Против женщины возбудили уголовное дело. Фото: УНН

Судья пыталась пересечь линию разграничения на Донбассе с поддельным паспортом.

Женщину задержали на пункте пропуска "Новотроицкое", передает УНН.

При пересечении она показала паспорт гражданки Украины с признаками подделки.

В его личных вещах правоохранители обнаружили действительный паспорт на другое имя. Тогда выяснилось, что женщина работает судьей в одном из райсудов Донецкой области.

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Задержанная отказалась от дачи объяснений.

Начато уголовное производство.

Во время профилактических и поисковых работ в городе Счастье Луганской области сотрудники Нацполиции из состава Объединенных сил задержали женщину, причастную к незаконным вооруженным формированиям.