Суд РФ приговорил к 12 годам колонии 72-летнего украинца

72-летнего Владимира Моргунова обвиняют в шпионаже. Фото с открытых источников.

Ростовский областной суд приговорил 72-летнего Владимира Моргунова жителя поселка Чертково, что на российско-украинской границе до 12 лет заключения в колонии строгого режима по обвинению в госизмене.

Процесс проходил в закрытом режиме. Гособвинение просило для Моргунова 8 лет лишения свободы. Он заключил сделку со следствием, что предполагает не более 2/3 максимального срока приговора. Обжаловать решение суда Моргунов не будет, передает "Эспрессо".

По версии следствия, Моргунов передавал украинской разведке информацию об экономической и общественно-политической ситуации в регионе, а также о дислокации военной техники и сил российской пограничной в районе. С представителями украинских спецслужб Моргунов, якобы, встречался на территории Луганской области.

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Моргунова задержали в ноябре 2018-го, во время обыска изъяли несколько сим-карт, коробок из-под телефонов и 2 паспорта - украинский и русский, а также удостоверение "советника Верховного Войскового атамана ВКР, начальника штаба черту юрта" в звании полковника.

По утверждению местного издания "Блокнот", Моргунов "совершил преступления на патриотической основе - отрицательно относится к действующей в России власти и так пытался с ней бороться".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если вопрос реинтеграции Донбасса не удастся решить за год, то он склонен "выстроить вал" вокруг региона.