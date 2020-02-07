Станислав Асеев: "Один из обмененных пытал пленных ради кайфа"

Станислав Асеев ехал в свободную Украину вместе со своим палачом. Фото: Тиждень.ua

Пленники "подвала ДНР" сотрудничали с боевиками, чтобы избежать пыток.

"Они могли быть из гражданских, могли иметь такие же "укропские"статьи, как у меня, - шпионаж, экстремизм", - рассказал освобожденный журналист Станислав Асеев в интервью Тиждень.ua.

Одним из таких был Евгений Бражников, которого тоже уволили по обмену. Он отбирал еду, одежду. Иногда начинал бить без каких-либо согласований с русскими.

"Просто, находясь в камере, они били и унижали людей, потому что им это было в кайф", - говорит Асеев.

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Подельник Бражникова, Алексей Кусков, в 2017 году попал в Украину по процедуре обмена.

"Последний в ноябре 2017 года отбил мне почку. Они ворвались в нашу камеру посреди ночи и переломали всех. Я уже дал об этом показания в Офисе генерального прокурора и в СБУ. Мое заявление зарегистрировали, но никакого ответа пока не получил. Меня не вызывают на допросы, не допрашивают как свидетеля. Абсолютная тишина. Я не знаю, принимаются ли какие-либо меры по этим людям. Еще когда мы сидели в "Изоляции", один из заключенных спрашивал у Бражникова, понимает ли тот, что его ждет в Украине, если он пойдет на обмен? Тот сказал, что много знает, может многое рассказать, поэтому будет полезным. Как только нас вывезли на украинскую сторону, Бражникова стали бить прямо в автобусе, и только военные спасли его от самосуда", - рассказал Станислав.

Четырем гражданам Украины сообщили о подозрении по фактам участия в незаконных вооруженных формированиях ДНР и жестокого обращения с военнопленными. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора. По версии следствия, они принимали участие в проведении так называемого парада пленных в оккупированном Донецке 24 августа 2014 года.