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Взялись за четверых террористов ДНР, принимавших участие в "параде пленных"

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Взялись за четверых террористов ДНР, принимавших участие в &quot;параде пленных&quot;
Сторонникам ДНР грозит от 8 до 15 лет заключения. Фото: argumentua.com

Четырем гражданам Украины сообщили о подозрении по фактам участия в незаконных вооруженных формированиях ДНР и жестокого обращения с военнопленными.

Об этом сообщает пресс-служба офиса генпрокурора.

По версии следствия, они принимали участие в проведении так называемого парада пленных в оккупированном Донецке 24 августа 2014 года.

"Так 50 военнопленных выстроили в походную колонну и в сопровождении вооруженных винтовками лиц заставили двигаться по центральной улице оккупированного Донецка. В то же время во время движения указанной колонны военнопленные испытывали оскорбления, удары и побои, чем унижались их честь и достоинство", - говорится в сообщении.

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Подобные поступки нарушают Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года, которая определяет гуманное обращение с ними, гарантирует их защиту, в частности от актов насилия или запугивания, а также от оскорблений и любопытства публики.

Дело открыли по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны). Им грозит заключение на срок от 8 до 15 лет.

Террористы ДНР торгуют пленными как живым товаром. Каждый заложник имеет свою цену.

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