Стало известно имя военного, погибшего 31 декабря на Донбассе

Воин погиб 31 декабря в результате обстрела вооруженных сил России. Фото: slovoidilo

31 декабря в результате вражеских обстрелов на Донбассе погиб младший сержант Богуславский Станислав Андреевич.

Военный получил ранение не совместимое с жизнью. Об этом сообщает 25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада.

Погибший военнослужащий был родом из Новомосковска, что в Днепропетровской области.

"Это тяжелая потеря для каждого из нас... Младший сержант Богуславский С.А. был искренним, открытым человеком, готов всегда протянуть руку помощи своим собратьям, среди которых пользовался уважением и авторитетом. Но враг своими коварными действиями оборвал жизнь десантника, патриота, настоящего сына своего народа", - говорится в сообщении бригады.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Важна внезапность. Ее нет" – эксперт оценил вероятность наступления россиян

Командование и личный состав воинской части выражают соболезнования родным и близким защитника Украины.

31 декабря российско-оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня в Донбассе. В частности, в Донецкой области неподалеку от Майского противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов. В результате вражеских обстрелов погиб украинский военный – он получил ранение, несовместимое с жизнью.

29 декабря вооруженные формирования России четырежды нарушили режим прекращения огня. В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

В результате российско-украинской войны на Донбассе погибли 152 ребенка. Еще более 73 тыс. детей испытали психологическое насилие.

73 332 ребенка получили статус пострадавших в результате военных действий и вооруженных конфликтов.

В течение 2021 года в результате боевых действий на Донбассе погибли 79 защитников Украины.