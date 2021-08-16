Штаб ООС зафиксировал необычное поведение оккупантов на Донбассе

С начала суток на Донбассе нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупантов не зафиксировали.

Украинские воины контролируют ситуацию в районе Операции объединенных сил. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

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Пиротехнические расчеты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям из состава Объединенных сил разминировали один гектар территории и передали на уничтожение 65 взрывоопасных предметов.

За прошедшую неделю зафиксировано 43 обстрела со стороны оккупантов. Более 70% пришлось на начало недели - 33 с понедельника по среду. Только в субботу обстрелов не было вообще, из-за плохой погоды.

Российские оккупанты блокируют работу КПВВ в районе проведения операции объединенных сил.

Контрольные пункты работают ежедневно с 08.00 до 16.00. Однако движение в большинстве гуманитарных дорожных коридоров заблокирована со стороны временно оккупированной территории Украины.

С семи открытых КПВВ полноценный пропуск осуществляется только в "Станице Луганской". Пассажиропоток в нем по сравнению с прошлой неделей уменьшился на 33%.