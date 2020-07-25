Штаб ООС готовится к очередному перемирию на Донбассе

Участники ТКГ договорились о прекращении огня в Донбассе с 27 июля. Фото: REUTERS

Подразделения из состава Объединенных сил начали подготовку к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии разграничения, которое вступает в силу с 27 июля.

По масштабу подобных мероприятий не было за весь период проведения операции, сообщает штаб операции Объединенных сил.

Согласно условиям прекращения огня, с 00:01 27 июля на каждой из украинских позиций дополнительный контроль за прекращением огня будет осуществлять специально командированные украинские военнослужащие. Большинство из них имеют боевой опыт, в частности участвовали в миротворческих миссиях, отмечают в штабе ООС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Генсек ООН сделал заявление о перемирии на Донбассе

"Такой шаг позволит не отвлекать личный состав подразделений Объединенных сил от выполнения боевых задач и предупредить возможные провокации. В то же время [это] не лишит украинских воинов возможности для самозащиты, как это гарантирует 51 статья Устава ООН", - говорится в сообщении.

В штабе уверяют, что "четко осознают" риски срыва режима прекращения огня из-за провокации боевиков, как "уже неоднократно происходило".

Кроме того, после вступления в силу режима прекращения огня на разные участки расположения откроют доступ украинским и иностранным журналистам, а штаб ООС восстановит "практику информирования общественности о текущей ситуации через уполномоченного представителя".

22 июля участники заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились об усилении режима прекращения огня на линии соприкосновения с 27 июля.