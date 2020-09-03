Штаб ООС допускает причастность боевиков к пожарам на Донбассе

В Луганской области пламя охватило более тысячи гектаров территорий. Фото: ДСНС

Масштабные пожары в Луганской области могут быть спровоцированы поджогом со стороны боевиков.

На это указывает характер возникновения эпицентров горения и распространения огня, сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

В Луганской области пламя охватило более 1 тыс. га территорий.

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Почти 600 человек личного состава и 84 единицы инженерной и автомобильной техники подразделений из состава Объединенных сил и других составляющих сил обороны задействованы в тушении и локализации масштабных лесных и степных пожаров на Донбассе.

В Луганской области ликвидировали 16 пожаров. Погиб 1 человек, 2 доставлены в больницу с ожогами. Огонь уничтожил 13 заброшенных жилых домов. Сейчас продолжается тушение 6 очагов пожаров сухой травы и лесных насаждений на общей площади 945 га.