Лесные пожары в Луганской области: есть пострадавшие. Фото: www.rbc.ua

В Луганской области ликвидировали 16 пожаров. Погиб один человек, двое доставлены в больницу с ожогами. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Огонь уничтожил 13 заброшенных жилых домов. Сейчас продолжается тушение 6 очагов пожаров сухой травы и лесных насаждений на общей площади 945 га в Кременском, Новоайдарском и Станично-Луганском районах. В населенных пунктах Зайцево и Новолуганское пожар уже ликвидирован.

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Как сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, во время тушения пожара пострадали двое военнослужащих. У них термические ожоги.

"Во время тушения пожара двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили термические ожоги. Им оказали первую медицинскую помощь и доставили в военное медицинское учреждение", - сообщает пресс-центр.

Всего для тушении пожара привлечены почти 600 человек личного состава и 84 единицы инженерной и автомобильной техники подразделений Вооруженных сил Украины и ГСЧС.

Во время тушения пожара травяного настила в Луганской области произошел взрыв. Пострадал спасатель.