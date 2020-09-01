Спасатель пострадал от взрыва во время тушения пожара

Во время тушения пожара травяного настила вследствие в Луганской области произошел взрыв.
Детонировал неустановленный взрывоопасный предмет, сообщает пресс-центр ГСЧС.
Пострадал спасатель.
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"Получил ранения старший прапорщик гражданской защиты, командир отделения 24-й государственной пожарно-спасательной части", - говорится в сообщении.
Спасатели госпитализированы, угрозы его жизни нет.
В селе Дуболуговка Нежинского района Черниговской области в результате пожара сгорел дом многодетной семьи. Погибли отец семейства и 2-летняя девочка.
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