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вторник, 01 сентября 2020 20:33

Спасатель пострадал от взрыва во время тушения пожара

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Спасатель пострадал от взрыва во время тушения пожара
Прапорщик гражданской защиты получили ранения. Фото: ГСЧС

Во время тушения пожара травяного настила вследствие в Луганской области произошел взрыв.

Детонировал неустановленный взрывоопасный предмет, сообщает пресс-центр ГСЧС.

Пострадал спасатель.

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"Получил ранения старший прапорщик гражданской защиты, командир отделения 24-й государственной пожарно-спасательной части", - говорится в сообщении.

Спасатели госпитализированы, угрозы его жизни нет.

В селе Дуболуговка Нежинского района Черниговской области в результате пожара сгорел дом многодетной семьи. Погибли отец семейства и 2-летняя девочка.

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