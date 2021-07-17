США призвали Россию признать ответственность за катастрофу МН17

Сегодня исполняется 7 лет после сбивания "Боинга" над Донбассом. Фото: "Укрінформ"

В годовщину катастрофы самолета Малайзийских авиалиний MH17 министры иностранных дел стран-участниц Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины призвали расследовать дело.

"Наши мысли остаются с теми, кто погиб на борту, с их семьями и близкими. Для нас крайне важно оставаться непоколебимыми перед обязательствами по установлению истины, правосудия и привлечения виновных к ответственности", - говорится в заявлении стран-участниц объединенной следственной группы.

Посольство США в Украине призвало Россию признать ответственность.

"Россия до сих пор не признала этих фактов. В седьмую годовщину этой трагедии мы призываем признать ответственность в сбивании самолета и полностью сотрудничать со следствием", - говорится в заявлении.

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"Мир и Украина помнят о 298 жертвах Малайзийских авиалиний. Привлечение к ответственности виновных в катастрофе важно не только для родственников погибших людей, но и для будущих поколени", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.

17 июля 2014 в небе над Донбассом российские наемники атаковали пассажирский самолет "Боинг-777". Погибли 283 пассажиров и 15 членов экипажа, летевшие из Амстердама в столице Малайзии Куала-Лумпура. Международная следственная группа доказала, что путинские бандиты сбили пассажирский самолет с противовоздушной комплекса "Бук". Он принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны вооруженных сил России, дислоцированной в Курске. Фрагменты ракеты обнаружили при вскрытии тел членов экипажа, в кабине самолета.