США не будут участвовать в переговорах в "нормандском формате" – росСМИ

США не будут участвовать в переговорах в "нормандском формате". Фото: uk.wikipedia.org

Участие США к переговорам в "нормандском формате" на данный момент не обсуждается.

Об этом 30 апреля заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По словам пресс-секретаря Путина, об участии американской стороны в переговорах по Донбассу речь не идет. Также темы боевых действий на востоке Украины нет на повестке будущего саммита Совбеза ООН.

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Первый за 3 года саммит лидеров "нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России, –посвященный урегулированию конфликта на Донбассе, прошел 9 декабря 2019 года в Париже. Тогда стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене пленными по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на 3 новых участках, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата СММ ОБСЕ. Договоренности были выполнены лишь частично.

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас заявил, что среди других вопросов ближайшего "нормандского саммита" министров – открытие линии соприкосновения на Донбассе, закрытой боевиками из-за пандемии коронавируса.