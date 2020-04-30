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четверг, 30 апреля 2020 10:07

Нормандская четверка обсудит открытие линии соприкосновения на Донбассе

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Нормандская четверка обсудит открытие линии соприкосновения на Донбассе
Министры иностранных дел обсудят на "нормандском саммите" открытие линии соприкосновения на Донбассе. Фото: pixabay.com

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас заявил, что среди других вопросов ближайшего "нормандского саммита" министров будет открытие линии соприкосновения на Донбассе, закрытой боевиками из-за пандемии коронавируса.

Как пишет УНИАН со ссылкой на DW, министр сказал, что "закрытие линии соприкосновения особенно тяжело сказалось на стариках ... Поэтому мы будем обсуждать открытие линии соприкосновения и вопросы пунктов въезда-выезда".

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Также среди тем саммита будет беспрепятственная деятельность миссии ОБСЕ.

"Без объективной оценки СММ (Минские) договоренности невозможно имплементировать. Взаимное недоверие слишком велико", – подчеркнул Маас.

По словам немецкого политика, Россия должна повлиять на боевиков. Он подчеркнул, что министры на саммите хотят дать четкий политический мандат на имплементацию ТКГ иных решений.

По информации МИД Украины, переговоры министров иностранных дел стран "нормандской четверки" состоятся 30 апреля.

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30
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