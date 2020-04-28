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вторник, 28 апреля 2020 09:43

МИД анонсировал конференцию в "нормандском формате"

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МИД анонсировал конференцию в &quot;нормандском формате&quot;
Предварительно переговоры должны были состояться в апреле

В четверг, 30 апреля, состоятся переговоры министров иностранных дел стран "нормандской четверки".

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге с руководителем фонда "Возвращайся живым" Виталием Дейнегой.

"Видеоконференция состоится в этот четверг, 30 апреля. Будут все 4 министра иностранных дел.

Цель этой встречи: во-первых, оценить, что было сделано с момента саммита в Париже 9 декабря. Из положительного можно отметить лишь обмены и возвращение незаконно удерживаемых граждан. Вторая и самая сложная часть разговора - установить причины, почему в других вопросах происходит стагнация. Третье - разработать наброски решений, придать импульс Трехсторонней контактной группе, чтобы она занималась разработкой детальных решений и их имплементацией", - сказал министр.

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Ранее глава российского МИД Сергей Лавров выставлял условия для проведения саммита в "нормандском формате". Требовали закрепить в украинском законодательстве "особый статус Донбасса".

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