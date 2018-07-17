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вторник, 17 июля 2018 08:40

США дадут $100 миллионов украинской армии

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США дадут $100 миллионов украинской армии
Помощь от США пойдет на усиление обороны Украины. Фото: Радіо Свобода

Соединенные Штаты предоставят Украине военную помощь на сумму $100 млн. Деньги пойдут на укрепление обороноспособности.

Кроме того, Украина активно сотрудничает с другими странами в вопросах военного обеспечения, пишет "РБК-Украина".

"В ближайшее время США окажут помощь Украине для укрепления обороноспособности украинской армии, для поставки вооружения, техники, оснащения на 100 миллионов долларов", - сказал министр обороны Степан Полторак.

Также Украина уже сформировала несколько договоров с Канадой о поставке вооружения. Осенью планируется рассмотрение вопроса о поставке оснащения от Великобритании. Сотрудничают в украинском Минобороны и с Польшей.

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"У нас есть тесное сотрудничество в военно-технической сфере. Также есть вопросы, связанные с созданием, обучением и подготовкой совместной бригады украинско-польско-литовской", - добавил Полторак.

В этом году флот ВМС Украины получит новые корабли, среди них будут и патрульные катера из США. Также в ближайшее время Минобороны планирует завершить строительство десантно-штурмовых катеров и продолжить работу по строительству корвета.

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