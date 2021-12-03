Срок призыва на срочную службу в армии может сократиться – министр обороны

Резников заявил о возможном сокращении срочной службы. Фото: president.gov.ua

Срок призыва на срочную службу в украинскую армию может сократиться.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в Верховной Раде 3 декабря.

По его мнению, срок призыва в армию можно делать более коротким и "готовить потенциал наших будущих защитников и защитниц".

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"На сегодняшний день мы изучаем вместе с главнокомандующим, с Генеральным штабом целесообразность и потребность призыва на срочную военную службу", - сказал Резников.

Также он обратился к нардепам с просьбой проработать вопрос о целесообразности перехода на полностью контрактную армию.

На срочную военную службу в октябре - декабре 2021 года призывают мужчин, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет. И старшие лица, не достигшие 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу. Для проведения призыва выделили из бюджета 71,1 млн грн. Для призыва в Вооруженные силы Украины - 34,1 млн грн, Национальную гвардию - 25 млн грн, Государственную пограничную службу - 8,9 млн грн, Государственную специальную службу транспорта - 3,1 млн грн. На одного призывника выделяют 4633 грн 13 коп.