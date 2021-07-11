"Среди нас стоят и 14-летние" - как живут проститутки в Донецкой области

- Конечно, сталкиваемся с насилием, - говорит рыжая женщина и резким движением поднимает свою полосатую майку. На посеревшей коже синеет огромная гематома. – Ну клиент дело сделал, а платить не захотел. Побил. Вообще бьют часто.

Эта женщина - наркозависимая секс-работница с Донбасса. Сейчас на заместительной терапии, но до этого принимала инъекционные наркотики - опиаты и "ширку". Она дерзкая, выглядит значительно старше своего возраста. На мир смотрит через разбитые очки с толстыми стеклами пудрового оттенка. Gazeta.ua не будет показывать ее лицо и раскрывать имени.

- Куплю другие, когда деньги будут, - говорит про очки.

Она живет и работает в Славянске. Говорит, что проституция это не основной способ заработка. У нее двое детей от первого брака.

- 17 лет работаю. На панель отправил первый муж. Не знаю зачем, у него спросите. Я сына от него родила, ему сейчас 16 и дочке 12 лет, - говорит и скрещивает руки на груди. Закрывается.

На панель отправил первый муж

Наркозависимыми и секс-работницам занимаются благотворительный фонд "Альянс общественного здоровья", ОО "Наша помощь", "Рассвет". Волонтеры помогают этим людям в случае их дискриминации со стороны полиции, медицинских работников и государственных учреждений. Социальные работники пытаются продвигать заместительную терапию, как способ избавления от зависимости.

- Наша главная цель это объяснить этим людям, что в случае, если они не могут быть сильнее свои привычки, то должны хотя бы следить за здоровьем, - говорит Любовь Хрипкова, руководитель ОО "Наша помощь".

Автор: София Староконь Наркозависимым и секс-работницам делают анализы на ВИЧ, дают чистые шприцы, презервативы и лубриканты - рассказала Любовь Хрипкова

Она предлагает поехать маршруту передвижной амбулатории по точкам работы секс-работниц и увидеть все собственными глазами.

Передвижная амбулатория - белый микроавтобус IVEСO. Курсирует между Славянском и Краматорском, Славяногорском, Соледаром, Лиманом, Николаевкой. Чтобы принимать своих подопечных в "Альянсе общественного здоровья" передклали кузов - убрали все сиденья, установили кондиционер, сейф и место медосмотра.

Машина заезжает в Славянск мимо Бахмута. Одна из остановок является обычный придорожный магазин. Главный товар - сигареты, алкоголь и снеки. По ларечком, в кустах, белеют кости металлической конструкции. Она, как кожей, обтянута выгоревше-синим навесом, а внутри стоит пара стульев - это местная наливайка.

В этих зарослях, прячась от жары и безжалостного летнего солнца машину ждут две полные женщины. Одна из них - блондинка одета в старомодную серо-розовую майку и джинсы с товаркой брюнеткой в футболке грязно-светлого цвета. Они наркозависимые секс-работницы и ждут помощи.

Автор: София Староконь Наркозависимой секс-работнице делают анализы на ВИЧ \ СПИД и выдают шприцы, презервативы и лубриканты

Блондинка избегает интервью. Молчаливо проходит в салон и общается с социальным работником. Брюнетка горько-пустым голосом рассказывает - в зависимости 20 лет, а колола она опиаты и "ширку". Проституция для нее была путем получения денег для дозы.

— Это всегда было плохо. Я пошла на панель, чтобы зарабатывать деньги на наркотики. Но девушки стоят, потому что это их образ жизни, а я стояла, когда наркотики принимала. Сейчас лечу онкологию — у меня рак шейки матки. А насилие было, и угрожали оружием, и убегала я, когда была моложе. Но меня дома ждут, и я должна была жить.

Страшно было. Могли в танк бросить и куда-то повезти и никто не станет искать

Она рассказывает, что 9 лет на заместительной терапии, а до этого 7 раз лечилась в реабилитационных центрах.

- Сейчас уже не так часто стою, ведь дорога молодым. Это не хобби мое, не образ жизни. Но много стоят девочек, есть даже 14-летние из бедных семей. Мы их не гоняем. И люди их брали, наверное, педофилы.

Во время оккупации Славянска насилие обошло ее. Но после войны дела пошли хуже и девушки поехали кто куда. Полицейские облавы не редкость. Обычно секс-работницы дают взятки - сигареты, или деньги в зависимости от должности и степени знакомства.

- Особенно никто не стоял, потому что мало людей было, некому снимать. Еще страшно было, потому что могли в танк бросить и куда-то повезти и никто не станет искать, - рассказывает.

Мир быстро вернулся на эту землю. Уже нет "лунного рельефа" и кое-где посеяна пшеница. Даже заваленные и разрушенные здания на окраинах больше напоминают простые недострои, которых много в Украине. Однако это настоящие доказательства войны, которую в 2014-м году начала Россия.

Автор: София Староконь Донецкие степи уже не напоминают место, где велись боевые действия

И здесь, среди подсолнухов, растущих по обочинам, на холме, еще одно напоминание о коварстве русских - остов бывшей психоневрологической больницы. Во время боев за Славянск там засели русские. Прикрывались местными, как живым щитом. После побега незаконных вооруженных формирований Украина отстроила два новых здания, но руины до сих пор остались.

Во время боев за Славянск русские засели в больнице

Через 2 км рыжеет то, что осталось от гостиницы "Метелица". Входы в него проросли высокой травой, а от самого здания остались стены. Все ценное или сгорело в пожаре, или растащили бездомные и мародеры очень давно. Раньше здесь принимали путешественников, но теперь здесь совсем другие гости.



На бетонной конструкции, которая была лестницей, в тени скрываются четыре женщины. Они говорят о чем-то своем и смеются. Лакомятся энергетическим напитком и вафлями "Рошен". Прячут свои лица за очками и масками. Смотрят печальными, но дерзкими глазами. Их ноги и руки грязные и пыльные. Самая молодая из них беременна и своей историей делиться отказалась.

- До войны было лучше – денег было больше, машин было больше. А сейчас что? Донецк и Луганск закрыт, мост поломаный, - говорить одна из женщин. Называет себя самой красивой и самой старшей – 40 лет. Она словоохотлива, говорит томно-гламурной интонацией и пьет энергетик.



- Ну на наркотики подсела я, потому что мама у меня, знаете, есть ее мнение и есть неправильное. Часто выгоняла меня из дома, ну а я что - сначала у одних дома ночевала, затем у других. Затем компанию плохую нашла, а потом пошли наркотики. Лечилась много раз в реабилитационных центре, даже в христианском каком-то, но там ничего не делали и у меня так крыша поехала, я уже выла - заберите меня.

Она тоже не называет имени, боится, что ее узнают в городе. Боится огласки и тени, которая упадет на ее семью.

- А сейчас у меня парень есть и жизнь налаживается, но я работаю. Меня, как самую красивую, отправляют заманивать, - смеется звонко, но цинично. – А какие цены, девченки, напомните мне прайс, а то забыла я, ха-ха-ха! А, ну да, в час 200 гривен, но можно договориться, поторговаться, смотря что за человек платит.

Ее сразу перебивает подруга. Полная и опрятная брюнетка лет 40-ка одета в прямое платье в синюю полоску. В отличие от других она в обуви без каблуков.

- Обычно самые жадные клиенты на дорогих машинах. Настоящие жлобы. А почему я вышла? А у меня выбор был? Все позакрывалось, работы не было, а детей кормить надо. Куда мне – в другой город, там своей нищеты нет? У каждой свои причины, у меня - такие.

Напомните мне прайс, а то забыла. А, ну да, в час 200 гривен

Их бьют и часто. Обычно, чтобы избежать расчета. Но они все равно возвращаются, чтобы заработать на хлеб. Выйти из проституции очень сложно, особенно когда есть наркозависимость.



Во время оккупации боевики насиловали их, забирали наркотики или убивали.

- Меня один раз в Бахмут вообще вывезли, я убегала по полям одиннадцатым маршрутом, - рассказывает одна из них и подымает серые от пыли ноги, демонстрируя что это такое. - Один раз я курила и мимо меня просвистела снайперская пуля. А один раз девочка стояла на трассе, а ей снарядом голову оторвало, - рассказывает она.

Любовь Хрипкова говорит, что программы заместительной терапии на территории ОРДЛО и в Крыму свернуты оккупантами. С 2019 года Украина финансирует программы помощи наркозависимым из собственного бюджета.



- В нашей амбулатории тестируют, информируют, и меняют шприцы. За год обслуживаем до 5000 клиентов. Пациентов с ВИЧ мы перенаправляем, - объясняет.

Автор: София Староконь О войне в Краматорске помнят местные жители. Многие возненавидели россиян

На этом мы и расстались. Автомобиль двинулся по обновленной дороге прифронтового города. О том, что восемь лет назад на этой земле шли боевые действия, уже почти ничего не напоминает. Старые дома реставрируют, газоны и деревья поливают, а на дорогах постелен новый асфальт. О войне помнят только жители города, которые и рассказывают куда и что прилетело.



Мир вернулся на эту землю. Видно по оживленному движению фур и легковушек. На Донеччине тоже есть свои "дни освобождения" и "захвата".