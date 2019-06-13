Сравняют с землей: рассказали о последствиях силового освобождения Донецка

Силовое освобождение крупных городов на Донбассе невозможно. Фото: Proms

При силовом освобождении таких крупных городов, как Донецк и Луганск, они будут полностью уничтожены.

Об этом рассказал экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев в комментарии OBOZREVATEL.

"Что касается проведения операций по освобождению крупных населенных пунктов, где находится большое количество гражданских, где плотная застройка, то я хочу привести пример на захвате столицы Чеченской Республики города Грозный. Для того, чтобы взять под контроль такого уровня населенный пункт, его фактически нужно сравнить с землей, ведь в ход пойдут обстрелы из артиллерии и другого оружия, а также будет работать авиация ", - отметил Селезнев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кровавая дань: в ООН рассказали о количестве погибших среди мирного населения

По его словам, позиция ОС остается неизменной: в Донецке и Луганске проживают граждане Украины, и применение артиллерии, авиации и другого оружия в больших городах невозможно и недопустимо, чтобы не навредить мирному населения.

"При других обстоятельствах наши войска без серьезных потерь в эти города не зайдут. Поэтому остается единственный выход - дипломатично-экономическое давление на страну-агрессор", - подчеркнул Селезнев.

Украинский военным не дадут команды на запрет стрелять в ответ. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак.