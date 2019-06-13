Сравняют с землей: рассказали о последствиях силового освобождения Донецка

 
Ексклюзивы
1/5
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
Просмотров: 1044
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
2 Просмотров: 2520
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
1 Просмотров: 18918
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Просмотров: 7263
Прошлая власть зацементировала олигархический режим - Павел Кухта
Прошлая власть зацементировала олигархический режим - Павел Кухта
Просмотров: 747
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Просмотров: 2430
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Просмотров: 639
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
Просмотров: 2646
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
1 Просмотров: 5283
Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно
Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно
Просмотров: 459
Фото
Все фото
21
6
12
6
28
&quot;Были и 200-е, и 300-е. Но наши ребята чувствуют себя уверенно&quot; – с ООС вернулись 200 десантников
"Были и 200-е, и 300-е. Но наши ребята чувствуют себя уверенно" – с ООС вернулись 200 десантников
В армии можно все: морские пехотинцы прыгали с парашютами нового образца
В армии можно все: морские пехотинцы прыгали с парашютами нового образца
Хаммеры, столбы пыли и маки в поле: показали зрелищные учения &quot;зеленых беретов&quot;
Хаммеры, столбы пыли и маки в поле: показали зрелищные учения "зеленых беретов"
Военный ВСУ показал ликвидированных террористов на Донбассе
Военный ВСУ показал ликвидированных террористов на Донбассе
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
Видео
Все видео
Украинцы отмечают 5-ю годовщину освобождения Мариуполя
Украинцы отмечают 5-ю годовщину освобождения Мариуполя
На Львовщине прощаются с офицерами, погибшими в авиакатастрофе вертолета Ми-8 (фото)
На Львовщине прощаются с офицерами, погибшими в авиакатастрофе вертолета Ми-8 (фото)
Армия приняла на вооружение "Ятрань" для обнаружения кораблей оккупантов
Армия приняла на вооружение "Ятрань" для обнаружения кораблей оккупантов
Назвали неожиданную причину, почему в ВСУ нет танков "Оплот"
Назвали неожиданную причину, почему в ВСУ нет танков "Оплот"
Террористы признали, что первыми открыли огонь по ВСУ
Террористы признали, что первыми открыли огонь по ВСУ
Интервью
1/5
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 1440
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 2952
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5148
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 540
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
13 июня 2019
Просмотров: 180
Косити траву
На цьому тижні косив траву. Відколи навчився це робити, минуло ціле життя. І всі ті роки косити траву на початку літа було для мене заняттям гостро ...
четверг, 13 июня 2019 22:05

Сравняют с землей: рассказали о последствиях силового освобождения Донецка

1 Комментировать
Сравняют с землей: рассказали о последствиях силового освобождения Донецка
Силовое освобождение крупных городов на Донбассе невозможно. Фото: Proms

При силовом освобождении таких крупных городов, как Донецк и Луганск, они будут полностью уничтожены.

Об этом рассказал экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев в комментарии OBOZREVATEL.

"Что касается проведения операций по освобождению крупных населенных пунктов, где находится большое количество гражданских, где плотная застройка, то я хочу привести пример на захвате столицы Чеченской Республики города Грозный. Для того, чтобы взять под контроль такого уровня населенный пункт, его фактически нужно сравнить с землей, ведь в ход пойдут обстрелы из артиллерии и другого оружия, а также будет работать авиация ", - отметил Селезнев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кровавая дань: в ООН рассказали о количестве погибших среди мирного населения

По его словам, позиция ОС остается неизменной: в Донецке и Луганске проживают граждане Украины, и применение артиллерии, авиации и другого оружия в больших городах невозможно и недопустимо, чтобы не навредить мирному населения.

"При других обстоятельствах наши войска без серьезных потерь в эти города не зайдут. Поэтому остается единственный выход - дипломатично-экономическое давление на страну-агрессор", - подчеркнул Селезнев.

Украинский военным не дадут команды на запрет стрелять в ответ. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сравняют с землей: рассказали о последствиях силового освобождения Донецка». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
июня

Украинцы отмечают 5-ю годовщину освобождения Мариуполя

Самое читаемое
Тела смешало с дровами и грязью: показали фото с места гибели 5 человек (21+)
Тела смешало с дровами и грязью: показали фото с места гибели 5 человек (21+)
8
 1 Просмотров: 73974
Проделки детей и эмоции влюбленных - опубликовали работы классика французской фотографии
Проделки детей и эмоции влюбленных - опубликовали работы классика французской фотографии
42
 Просмотров: 29011
Зеленский готовит нардепам неприятный сюрприз
Зеленский готовит нардепам неприятный сюрприз 1 Просмотров: 27863
Военный ВСУ показал ликвидированных террористов на Донбассе
Военный ВСУ показал ликвидированных террористов на Донбассе
6
 Просмотров: 20859
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
28
 1 Просмотров: 18918
Донбасс
Для ВСУ модернизируют самолеты Ан-26
Для ВСУ модернизируют самолеты Ан-26 Просмотров: 270
В один день на шахте погибли двое горняков
В один день на шахте погибли двое горняков Просмотров: 162
Россияне обстреливали украинцев из артиллерии 152 калибра
Россияне обстреливали украинцев из артиллерии 152 калибра Просмотров: 171
"Были и 200-е, и 300-е. Но наши ребята чувствуют себя уверенно" – с ООС вернулись 200 десантников
"Были и 200-е, и 300-е. Но наши ребята чувствуют себя уверенно" – с ООС вернулись 200 десантников
21
 Просмотров: 1540
"Хотят заработать на этом деньги" - Кошевой рассказал о войне на Донбассе
"Хотят заработать на этом деньги" - Кошевой рассказал о войне на Донбассе Просмотров: 990
Больше всего комментируют
41
Тимошенко показала пополнение в семье
31
Фракция Тимошенко вылила шквал критики на Луценко
21
Приходько выиграла суд у Порошенко
15
"Батькивщина" объявила список из 50 кандидатов
15
Зеленский встретился с Тимошенко и Ющенко
Голосов: 682
Голосование Нужно снимать торговую блокаду с ОРДЛО?
  • Нет. Торговать с оккупантом категорически запрещено!
  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua