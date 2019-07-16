Спи, я прикрою: рассказали о ситуации на Светлодарской дуге

Военнослужащие ООС, которые защищают позиции на Светлодарской дуге рассказали о попытках русских прорваться.
Обстреливают украинцев из оккупированной Горловки, сообщили в ООС.
"В основном, обстрелы происходят в утренние часы. Оккупанты используют запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также вооружения БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое вооружение", говорится в сообщении.
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Вместе с обстрелами россияне постоянно пытаются прорваться.
"Украинские бойцы адекватным огнем заставили отойти врага, который понес потери в живой силе", - пишут в ООС.
Російські командири бойовиків доукомплектовують загони хворими на СНІД і гепатит.
Разом із цим призивають до лав інші категорії громадян, які раніше були звільнені через дискредитацію та за станом здоров'я, повідомляють у Міноборони.
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