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вторник, 16 июля 2019 11:47

Спи, я прикрою: рассказали о ситуации на Светлодарской дуге
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Военнослужащие ООС, которые защищают позиции на Светлодарской дуге рассказали о попытках русских прорваться.

Обстреливают украинцев из оккупированной Горловки, сообщили в ООС.

"В основном, обстрелы происходят в утренние часы. Оккупанты используют запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также вооружения БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое вооружение", говорится в сообщении.

Воронка от российского снаряда
Фото: ООС
В ящике лежат патроны для крупнокалиберного пулемета
Животные, которые живут на позициях не боятся обстрелов
Военнослужащий смотрит в амбразуру
Военнослужащий с позиций на Светлодарской Дуге

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Вместе с обстрелами россияне постоянно пытаются прорваться.

"Украинские бойцы адекватным огнем заставили отойти врага, который понес потери в живой силе", - пишут в ООС.

Російські командири бойовиків доукомплектовують загони хворими на СНІД і гепатит.

Разом із цим призивають до лав інші категорії громадян, які раніше були звільнені через дискредитацію та за станом здоров'я, повідомляють у Міноборони.

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16
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