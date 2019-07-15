Россияне решили собирать армию ДНР из местных наркоманов

Призывать в отряды ОРДЛО больных неизлечимыми инфекциями, а также наркозависимых. Фото: росзми

Российские командиры боевиков доукомплектовывают отряды больными СПИДом и гепатитом.

Вместе с этим призывают другие категории граждан, которых ранее не призывали из-за дискредитации и по состоянию здоровья, сообщают в Минобороны.

"По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск активизировало меры по доукомплектованию соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ за счет призыва, в том числе бывших наемников, освобожденных из состава российских частных военных компаний по дискредитации и по состоянию здоровья: нарко- или алкозависимых, больных гепатитом, СПИДом", - сказал спикер Минобороны.

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