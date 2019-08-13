"Спартанцы" и "Амазонки". Как оккупанты готовят детей к военной и террористической деятельности

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Генеральная прокуратура Украины объявила подозрения двум лицам, причастным к подготовке детей на оккупированной Донеччинне к боевым действиям.

Там действуют так называемые военно-патриотические клубы "Спартанцы" и "Амазонки", общественное военно-патриотическое движение "Молодая гвардия". Детей принимают от 5 до 18 лет из Донбасса. Идеологически их обрабатывают, проводят обучение по обращению с оружием, боеприпасами и взрывоопасными веществами с обязательным ношением военной формы. Таким образом детей готовят к участию в военных действиях и террористической деятельности против сил ООС. Так называемые клубы поддерживает Россия, однако кто именно курирует этот вопрос - еще не установили, отметили в ГПУ.

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Подозрения объявили двум руководителям "клубов" заочно по 4-м статьям, в частности за содействие деятельности и создание и руководство незаконными военизированными формированиями. В настоящее время досудебное расследование продолжается, принимаются меры к розыску и задержанию подозреваемых.

Уголовное производство по этому делу ГПУ начала еще в мае этого года.

На подконтрольных боевикам территориях Донбасса детям прививают штампы "русского мира" еще с начальной школы. Называют это "Уроки гражданственности Донбасса". Один из разделов пособия для 2 класса называется "Донбасс и русский мир".