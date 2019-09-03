Сожгли дом "главного полицейского" ДНР

Среди временно оккупированной Ясиноватой сгорел дом "головы "МВД" так называемой ДНР Алексея Дикого / скрин

Посреди временно оккупированной Ясиноватой сгорел дом "главы МВД" так называемой ДНР Алексея Дикого.

Ролик с коптера сняли еще до начала "хлебного перемирия" в июле, пишет фонд "Вернись живым".

"Обычно оккупанты во всех своих бедах обвиняют украинские ДРГ, но не в этот раз. Такой наглости они не ожидали, поэтому решили вообще замолчать этот факт. Благодаря людям, которые помогают нашему фонду, военные могли снять на видео результат непревзойденной операции. Наслаждайтесь и не забывайте помогать армии, предохраняет ваш покой", - пишут волонтеры.

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В ночь на 31 августа враг обстрелял позиции украинских подразделений неподалеку контрольного пункта въезда-выезда "Майорское". И получил ответ.