"Сожалеет о содеянном" - военный пытался застрелиться в "Десне"

В учебном центре Сухопутных войск "Десна" в Черниговской области вечером 22 января военнослужащий совершил попытку самоубийства.

Пуля едва не попала в сердце. Сейчас боец ​​в госпитале со сквозным ранением грудной клетки. Его жизни ничего не угрожает.

Автор: Фото иллюстративное/УНИАН Боец признается, что это был эмоциональный срыв

Мобилизированный офицер 1997 года рождения, уроженец Львова получил огнестрельное оружие, но в наряд помощником дежурного по части не заступил. Мужчину обнаружили с огнестрельным ранением в область сердца. Он был в сознании. Объяснил, что хотел совершить самоубийство.

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Раненого доставили в Деснянский военный госпиталь. Сейчас он в сознании, находится под наблюдением врачей.

Источник Gazeta.ua в учебном центре "Десна" сообщил, что боец ​​рассказывает, что желание покончить с собой возникло из-за убеждения, что он не справляется со своими обязанностями. Якобы считал, что ему не хватает знаний, опыта. Признается, что это был эмоциональный срыв.

Раненого военнослужащего обнаружили в 400 м от штаба воинской части.

"Он отошел, убедился, что никого нет и он никого не ранит, - говорят в" Десне ". - Боец, с которым офицер проживает в военном городке, говорит, что не замечал никаких признаков депрессии в сослуживца. Не жаловался на какие-то выговоры или претензии со стороны руководства. Офицер сам признается, что жалеет о содеянном, не проговорил собственные переживания с родными или знакомыми ".

Военная полиция и прокуратура проводят расследование.

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