Создали "красный уголок" и молятся: из главарей ДНР сделали чучела

Боевики запечатлели в истории своих ликвидированных главарей Мотороллу, Гиви и Александра Захарченко.

Из манекенов создали их чучела, которые посадили за стол, сообщил журналист Денис Казанский.

Автор: Денис Казанский Чучела ликвидированных Моторолы, Гиви и Александра Захарченко установили в Донецке. Над ними повесили лозунг "Герои не умирают", что является переводом популярного украинского лозунги "Герої не вмирають"

"Я, мягко говоря, не любил усопших боевиков ДНР. Но чтобы так над ними надругаться... Это же какую животную ненависть нужно иметь. Пожалуй, работала какая-то особенно циничная украинской ДРГ", - пишет Казанский.

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Автор: Денис Казанский Чучела ликвидированных Моторолы, Гиви и Александра Захарченко установили в Донецке. Над ними повесили лозунг "Герои не умирают", что является переводом популярного украинского лозунги "Герої не вмирають





Об этом сообщают на странице "Временный Донецк" в Twitter. В сети показали дипломы выпускников медицинского университета в оккупированном боевиками Донецке. Студенты и их родители в шоке.Об этом сообщают на странице "Временный Донецк" в Twitter.