"Никогда такого не было и вот опять": выпускникам ЛНР и ДНР выдают дипломы несуществующего вуза

Фото: Twitter/"Временный Донецк"

В сети показали дипломы выпускников медицинского университета в оккупированном боевиками Донецке. Студенты и их родители в шоке.

Об этом сообщают на странице "Временный Донецк" в Twitter.

Документы, которые студенты получили по окончании вуза, поразили. Как пишут в сети, после вручение праздник был испорчен, многие после получения диплома начали истерично кричать прямо в зале. После окончания мероприятия студенты и их родители пошли на разборки к ректору, чтобы выяснить, почему обещали одно, а получили другое. Кремль ранее обещал выдать дипломы выпускникам медицинского университета в Донецке другого образца - как в медицинском вузе Питера.

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В сети подчеркнули, что в российской базе полученные дипломы из оккупированного Донбасса не числятся. В связи с этим их нельзя проверить на подлинность, ибо такого университета фактически не существует, раз он не пробивается в базе РФ.

В сети показали дипломы от боевиков

В сети показали дипломы от боевиков В сети показали дипломы от боевиков В оккупированном Донецке неизвестные вывесили украинский флаг . Флаг разместили на одном из недостроенных или разрушенных домов города.