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среда, 06 ноября 2019 16:27

Советник секретаря СНБО вступился за представителей боевиков

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Советник секретаря СНБО вступился за представителей боевиков
Советник секретаря СНБО Максим Ткаченко вступился за представителей оккупационных властей Донбасса. Фото: obozrevatel.com

Правительство Украины признает кадровый голод на освобожденных территориях Донбасса. Советник секретаря СНБО Максим Ткаченко считает, что в "администрации" боевиков на оккупированных территориях работают честные и порядочные люди.

Об этом говорится в сюжете Донбасс.Реалии, который подготовил канал "Радио Свобода".

По словам Ткаченко, чиновники, работающие в "администрации" боевиков на оккупированных территориях, могут остаться в команде новой власти.

"Мне кажется, что и на той стороне есть во власти профессиональные, вменяемые люди. Все равно есть честные и порядочные, которые хотят мира, возврата территорий, но по разным причинам остаются там. Многих мы там знаем, и я не исключаю, что кто-то из них может остаться в команде новой власти", - заявил Ткаченко.

При этом сам Ткаченко не готов поехать и занять руководящую должность в администрации, например, Луганска.

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Народный депутат от "Слуги народа", бывший руководитель ООО "Квартал-концерт" Максим Ткаченко стал советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны в октябре.

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