Еще один "кварталовец" стал советником в СНБО

Бывший "кварталовец" Ткаченко тоже стал советником в СНБО.

Народный депутат от "Слуги народа", бывший руководитель ООО "Квартал-Концерт" Максим Ткаченко стал советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Ткаченко будет заниматься вопросом Донбасса.

"В первую очередь, вижу свою роль в консультировании секретаря СНБО по социально-гуманитарным вопросам подконтрольной Украине территории. Именно эта работа будет в унисон с моей работой в комитете Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

Планов и задач для себя ставлю множество", - заявил Ткаченко.

Ткаченко шел в парламент 25-ым по списку "СН".

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Ранее креативный продюсер ООО "Квартал 95", актер и тренер "Лиги смеха" Сергей Сивохо стал советником секретаря Совета нацбезопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.