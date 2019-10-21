Тренер "Лиги смеха" Сивохо будет заниматься Донбассом в СНБО

Актер и тренер "Лиги смеха" Сергей Сивохо стал советником секретаря Совета нацбезопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Об этом он заявил в Facebook.
Сивохо опубликовал фото выданного ему удостоверения.
"Для меня это большая ответственность. Планов невероятное количество. Впереди много сложной и важной работы. Очень надеюсь на вашу поддержку. Не подведу", - написал он.
Сергей Сивохо родился в Донецке. Играл в КВН. Креативный продюсер ООО "Квартал 95".
В 2019-м баллотировался в Верховную Раду от партии "Слуга народа" по округу №49 в Константиновке и Дружковке Донецкой области.
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Весной 2014-го Россия оккупировала Крым.
Шестой год продолжается российская агрессия на Донбассе.
В войне погибли 4060 украинских военных и добровольцев. Ранения получили почти 10 тыс. человек. Пропавших без вести 410 человек.
12 800 мирных жителей погибли. Ранения получили 24 тыс. человек. 2 млн человек вынуждены были уехать из региона.
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