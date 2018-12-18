Сотрудники СБУ задержали сепаратистку-беглянку

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали женщину, которая участвовала в подготовке так называемого референдума в Луганской области.
В мае 2014-го женщина добровольно присоединилась к так называемой "избирательной комиссии", передает Служба безопасности Украины.
Оперативники установили, что к началу военного конфликта женщина проживала в городе Новодружеск Луганской области. После освобождения города подозреваемая сбежала в Россию и скрывалась там более 4 лет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ярош с добровольцами получил награды
В июне против нее возбудили уголовное дело по статье "посягательство на территориальную целостность Украины" и объявили в розыск.
Злоумышленницу задержали на одном из контрольно-пропускных пунктов при попытке пересечь границу.
Сейчас женщину держат под стражей, против нее продолжаются неотложные следственные действия.
В субботу, 15 декабря, в Донецкой области 2 боевиков погибли от взрыва неизвестного предмета.
Был ликвидирован Виталий Бережняк из Горловки по прозвищу "Молла", сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан.
Комментарии