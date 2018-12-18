Сотрудники СБУ задержали сепаратистку-беглянку

Задержанная сепаратистка хотела въехать на территорию Украины "по делам" - ТСН

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали женщину, которая участвовала в подготовке так называемого референдума в Луганской области.

В мае 2014-го женщина добровольно присоединилась к так называемой "избирательной комиссии", передает Служба безопасности Украины.

Оперативники установили, что к началу военного конфликта женщина проживала в городе Новодружеск Луганской области. После освобождения города подозреваемая сбежала в Россию и скрывалась там более 4 лет.

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В июне против нее возбудили уголовное дело по статье "посягательство на территориальную целостность Украины" и объявили в розыск.

Злоумышленницу задержали на одном из контрольно-пропускных пунктов при попытке пересечь границу.

Сейчас женщину держат под стражей, против нее продолжаются неотложные следственные действия.

В субботу, 15 декабря, в Донецкой области 2 боевиков погибли от взрыва неизвестного предмета. Был ликвидирован Виталий Бережняк из Горловки по прозвищу "Молла", сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан.