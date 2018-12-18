Боевики "Молла" и "Шизик" отправились на тот свет

В субботу, 15 декабря, на Донетчине 2 боевиков погибли от взрыва неизвестного предмета.

Был ликвидирован Виталий Бережняк из Горловки по прозвищу "Молла", сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан в Facebook.

"Бережняк Виталий "Молла" из Горловки. Предварительно погиб в районе Горловки при взрыве неизвестного взрывного устройства", - написал офицер.

Автор: Facebook Анатолия Штефана Показали ликвидированных на Донбассе боевиков

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Также при взрыве неизвестного устройства 15 декабря погиб боевик Александр Князев.

Автор: Facebook Анатолия Штефана Показали ликвидированных на Донбассе боевиков

Офицер также сообщил, что 24 ноября в Донецкой области погиб боевик Александр Стороженко на прозвище "шизик-Басс" из Донецка.

Автор: Facebook Анатолия Штефана Показали ликвидированных на Донбассе боевиков

"Воевал с 16 лет (с 2014-го.). Погиб от пули снайпера в районе Ясиноватского промзоны", - написал Штефан.

Еще 2 террористов ДНР ликвидировали на Донбассе. Первый - Павел Булгаков ("Борода"), который родом из Луганска, но в последнее время проживал в российской Калуге. Обстоятельства его гибели пока неизвестны. Второй - Даниил Платонов ("Айвер"). Погиб в районе Трудовска. Был снайпером.